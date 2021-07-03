- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت مضيفة الطيران “شذى عبدالحميد” بأن التحليق بين السحاب حلم راودها منذ الصغر وأصبح اليوم حقيقة بعد أن اقتنصت الفرصة التي سنحت لها وأصبحت مضيفة طيران، بعد تلقّت تدريبها في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، من خلال العديد من الدورات التدريبية المكثفة لتخرج بخبرة شاملة عن مهنة الضيافة الجوية..
وقالت “شذ” لبرنامج mbc في أسبوع : “منذ طفولتي كنت أحلم أن أمثل بلدي وأعمل مضيفة طيران على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، بالرغم من دراستي في مجال القانون إلا أن حبي وشغفي بالطيران دفعني لأن أتجه للعمل مضيفة طيران بحكم سفري المتكرر وكنت أراقب خلاله المضيفات كيف يلبسن ويقدمن الخدمات للمسافرين ويلبين طلباتهم”.
وتابعت : كان حلمي أن أكون واحدة منهن وأول ما أتيحت الفرصة قدمت ومضى على عملي سنة.
من جانبه قال إياد جميل، كبير المدربين في الخدمة الجوية عن طريقة إعداد المضيفات : نعتمد في إدارة التدريب على ثلاثة محاور، المظهر العام والمعلومة والأخلاقيات، بالإضافة إلى برامج تدريبية قوية تزرع في الملاّح حب المهنة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: أول مضيفة سعودية تروي تجربتها في التحليق وخدمة المسافرين على متن الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.