تراند الفن: شاهد: أول مضيفة سعودية تروي تجربتها في التحليق وخدمة المسافرين على متن الطائرة

صحيفة المرصد : كشفت مضيفة الطيران “شذى عبدالحميد” بأن التحليق بين السحاب حلم راودها منذ الصغر وأصبح اليوم حقيقة بعد أن اقتنصت الفرصة التي سنحت لها وأصبحت مضيفة طيران، بعد تلقّت تدريبها في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، من خلال العديد من الدورات التدريبية المكثفة لتخرج بخبرة شاملة عن مهنة الضيافة الجوية..

وقالت “شذ” لبرنامج mbc في أسبوع : “منذ طفولتي كنت أحلم أن أمثل بلدي وأعمل مضيفة طيران على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، بالرغم من دراستي في مجال القانون إلا أن حبي وشغفي بالطيران دفعني لأن أتجه للعمل مضيفة طيران بحكم سفري المتكرر وكنت أراقب خلاله المضيفات كيف يلبسن ويقدمن الخدمات للمسافرين ويلبين طلباتهم”.

وتابعت : كان حلمي أن أكون واحدة منهن وأول ما أتيحت الفرصة قدمت ومضى على عملي سنة.

من جانبه قال إياد جميل، كبير المدربين في الخدمة الجوية عن طريقة إعداد المضيفات : نعتمد في إدارة التدريب على ثلاثة محاور، المظهر العام والمعلومة والأخلاقيات، بالإضافة إلى برامج تدريبية قوية تزرع في الملاّح حب المهنة .



