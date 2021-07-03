تراند الفن: باتريك تشيك يقتنص صدارة هدافي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - اعتلى باتريك تشيك مهاجم منتخب التشيك لكرة القدم صدارة هدافي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، متساويًا مع كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، وذلك بعد هدفه في شباك الدنمارك اليوم.

وأصبح ترتيب هدافي بطولة يورو 2020 بعد هدف تشيك على النحو الآتي:

– باتريك تشيك: 5

– كريستيانو رونالدو: 5

– كريم بنزيما: 4

– ايميل فورسبيرج: 4

– روميلو لوكاكو: 4

– رحيم سترلينج: 3

وقلص تشيك النتيجة لصالح منتخب بلاده لتصبح نتيجة اللقاء، تقدم الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك بعد دقائق من انطلاق شوط المباراة الثاني.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا، المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، على ملعب “الأوليمبيكو” بمدينة روما.

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