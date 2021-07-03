نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات بتخفيضات عيد الأضحى على جوالات ايفون وسامسونج وهواوي في extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك تخفيضات هائلة بمناسبة عيد الأضحى مقدمة من اكسترا السعودية، فتبدأ عروض اكسترا extra من بداية شهر يوليو الحالي وتستمر حتى أيام عيد الأضحى، بحيث تنتهي يوم 24 يوليو 2021، وتسري هذه العروض في جميع فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا كما يُمكنكم التمتع بهذه الخصومات وشراء ما تريدونه اونلاين بأرخص الأسعار لفترة محدودة.

عروض اكسترا جوالات

عروض اكسترا على أفضل جوالات شركة سامسونج التي تقدم جوالات بإمكانيات عالية، بالإضافة إلى خصومات اكسترا بمناسبة عيد الأضحى، ويوجد جوال سامسونج جالكسي A52 بنوعيه، نسخة 4G والأخرى 5G، وجوال سامسونج جالكسي S21، S21 plus، S21 الترا، التي يوجد بينهم اختلافات عديدة، ويتميز سامسونج جالكسي S21 الترا بكونه أعلاهم في الرامات، حيث يوجد به 12 جيجا رام، بالإضافة إلى كاميرا احترافية بدقة 108 ميجا بكسل، كما أن هناك المزيد من عروض الجوالات نتعرف عليها في النقاط القادمة.

جوال سامسونج جالكسي plus S21، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3899 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S21 الترا، سعة 256 جيجابايت، بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، شبكة 5G، سعة 512 جيجابايت، بسعر 4099 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال سعودي.

عروض اكسترا بمناسبة عيد الأضحى

نجد في اكسترا عروض جوالات ايفون 11، ايفون 12 بمختلف إصدارته سواء كان ايفون 12، ايفون 12 ميني، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس، ومتاح من كل جوال من سلسلة ايفون 3 إصدارات بذاكرة داخلية مختلفة لكل إصدار، فعلى سبيل المثال ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس متاح منهم سعة 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، بينما تتوافر جوالات ايفون 11، 12 ، 12 ميني، بذاكرة داخلية تبدأ من 64 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت.

جوال ابل ايفون 12 برو ذو ذاكرة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 برو ماكس ذو ذاكرة تخزين 512 جيجابايت، بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من 6699 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 ذو ذاكرة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

تخفيضات عيد الأضحى في اكسترا

أقوى عروض عيد الأضحى 1442هـ في اكسترا السعودية على جوالات هواوي نوفا 7 5G، نوفا 7 5G SE، نوفا 7i، بالإضافة إلى تخفيضات على جوالات هواوي P40 pro، هواوي P40 Pro Plus، والمزيد من جوالات هواوي بأسعار لا مثيل لها في extra.

جوال هواوي نوفا 7، شبكة 5G، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

جوال هواوي P40 Pro Plus، ذاكرة داخلية 512 جيجابايت، بسعر 4319 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي.

تمتعوا بتخفيضات عيد الأضحى في اكسترا السعودية، وبادروا بشراء الجوال الذي تريدونه، وبالمواصفات التي تفضلونها، بأرخص الأسعار في فترة عروض اكسترا extra في جميع معارض اكسترا بالسعودية، وذلك على جوالات ايفون وسامسونج وهواوي.