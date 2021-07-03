تراند الفن: “جنايات المنيا” تبرئ متهمًا واحدًا في أحداث تظاهر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، ببراءة متهم واحد في أحداث تظاهر ببندر المنيا في عام 2015.

وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن المحكمة برأت مصطفي هارون، الذي كان متهما بالمشاركة في أحدث تظاهر بدائرة بندر المنيا في يوم 18 فبراير عام 2015، لعدم ثبوت أدلة الاتهام.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قررت في وقت سابق حجز النطق بالحكم على 76 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام قسم شرطة مركز سمالوط، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن باقي المتهمين في اقتحام قسم شرطة سمالوط وكان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد على خلفية أحداث عنف وحرق قسم شرطة مركز سمالوط ومبنى النيابة الإدارية ومحكمة سمالوط في 14 أغسطس 2013.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين بمعرفة هيئة الدفاع، بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 76 متهما بينهم 4 حضوريا والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج أو بتوكيل من محاميهم.

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