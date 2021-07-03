- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت الفنانة التشكيلية، أماني البحيري، تفاصيل احتراق معرض لوحاتها، وكيف عادت إلى الإبداع من جديد في رسوماتها عقب الحادثة؟.
وقالت البحيري خلال ظهورها ببرنامج mbc في أسبوع:” بدأت أعيد حساباتي، كيف أخطط من جديد؟، كيف أبدء بوعي مختلف بنظرة مختلفة؟، أحس الحادثة وسعت زوايا إدراكي لأمور كثيرة”.
وتابعت الفنانة التشكيلية السعودية: “لما أجي أتامل اللي نجا من رسماتي، انا اشوفهم أبطال قصة، عكسوا لي معنى جديد للحياة”.
والجدير بالذكر أن اللوحات الفنية التي نجت من حادث حريق معرض الفنانة التشكيلية الشابة، لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفاع قيمتها بعد حرقها، حسبما قال مراسل برنامج mbc في أسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسامة سعودية تكشف تفاصيل ارتفاع قيمة لوحاتها بعد احتراق معرضها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.