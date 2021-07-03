تراند الفن: سعر الكيلو 60 جنيها.. أسواق الماشية بالمنيا تشهد ارتفاعا في أسعار وإقبالا على الشراء (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهو ما يجعل أسواق الماشية تزدحم بالمواطنين بحثًا عن شراء الأضحية، ومع ظروف جائحة كورونا وما تمر به البلاد يشهد سوق السبت بمحافظة المنيا ارتفاعا ملحوظا في أسعار الماشية مع زيادة الإقبال من المواطنين.

يقول هاني حميدة محمد، أحد تجار الماشية بسوق “السبت” بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الماشية هذا العام بخلاف الأعوام الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الغذائية للماشية، حيث يبلغ ثمن طن العلف من الردة 5000 جنيه، وثمن الذرة 1000 جنيه، فيما يبلغ ثمن القمح 700جنيه.

وأضاف فراج محمد عبد الرازق لـ”القاهرة 24″، أن أسواق الماشية هذا العام تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين بالرغم من ارتفاع أسعار الماشية، حيث يتراوح سعر الكيلو القائم بين 56 إلى 60 جنيها، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعد عامل أساسي من عوامل تثبيت الأسعار المرتفعة داخل الأسواق.



وأشار مصطفي أحمد، إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يزداد الإقبال علي الشراء بشكل كثيف، وهو ما يتسبب في ازدياد الأسعار في أيام شهر ذي الحجة.

ومن ناحيته قدم الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، تقريرا تفصيليا لمحافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وكذلك جميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على أن يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في “مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة”، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.

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