تراند الفن: تسمم طفلين بعد تناولهما حلوى ممزوجة بـ”الحشيش” في بريطانيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - نقلت سيارة الإسعاف طفلين، 13 عامًا، إلى المستشفى بعد تناولهما حلويات مليئة بمادة “الحشيش” المخدر، في بريطانيا، ولا يزالان تحت المراقبة حتى الآن.

وهاجم رجال الشرطة البريطانية التجار صانعي الحلوى السامة المصممة بشكل واضح لجذب الأطفال الصغار، كما أنها تُحقق في الأمر بعدما جمعت كل الحلويات الخاصة بتلك النوع من الأسواق.

وحثت الشرطة الآباء على توخي الحذر، لأن الحلويات غير المشرعة تبدو مشابهة للأخرى العادية.

وقال المحقق نيك جلاسكوت: “يسعدنا إزالة هذه الأدوية من المجتمع، وسنواصل التحقيق في هذا الأمر الحوادث المماثلة أيضًا”.

وتابع جلاسكوت: “نحن نطلب من جميع الآباء ومقدمي الرعاية توخي اليقظة إذا صادفتهم تلك الحلويات، والتأكد من عدم وقوعهم في أيدي الأطفال حيث يمكن اعتبارهم من النوع العادي”.

ونبه نيك: “أنه على الرغم من احتواء هذه الحلويات على الحشيش، لا توجد وسيلة للأفراد للتأكد من المواد الكيميائية أو الأدوية الأخرى التي يمكن أن يحتويها منتج يُباع بطرق غير مشروعة، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية أو مرض خطير”.

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