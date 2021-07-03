تراند الفن: التغييرات الدفاعية “أزمة متوقعة” للأهلي أمام سموحة (تقرير)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة نظيره فريق سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، والمقر إقامتها غد الأحد، في التاسعة مساءًا، على ملعب ستاد الإسكندرية.

ويدخل الأهلي المباراة، وفي جعبته 42 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة.

وأعلن منذ قليل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب القلعة الحمراء، قائمة الفريق لمواجهة الفريق السكندري، وجاءت القائمة كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، كهربا.

وشهدت القائمة غياب 9 لاعبين، من بينهم المغربي، بدر بانون مدافع الفريق، للإيقاف، وهي المباراة الثانية على التوالي بالدوري، التي يغيب فيها أحد أهم مدافعي الشياطين الحمر عن القائمة وتشكيل الفريق، حيث غاب في المباراة السابقة أمام بيراميدز عن القائمة، أيمن أشرف، أيضا للإيقاف.

ويلاحظ أن مدرب الأهلي، في الفترة الحالية، يتحفظ بشكل كبير على تواجد الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون في خط الدفاع، نظرا لقوتهما الدفاعية، وانتظام مستواهما الدفاعي مع الفريق أثناء المباريات.

تعثر الأهلي أمام بيراميدز في المباراة السابقة، والتي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما، وذلك في ظل غياب مدافع الفريق أيمن أشرف، حيث استطاع بيراميدز في إحراز هدفين، في شباك الأحمر، وغاب أيمن للإيقاف ليلعب بدر بانون بجانب، رامي ربيعة، الذي يشارك في المباريات مع الفريق بشكل غير منتظم.

نجح الأهلي في الفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليخرج الشياطين من المواجهتين بنظافة الشباك، وذلك في ظل تواجد بدر بانون وأيمن أشرف في خط الدفاع، وكان ذلك قبل المباراة الأخيرة للأهلي، أمام بيراميدز، مباشرة.

من المؤكد أن يغيب بدر عن مواجهة سموحة، وهذا هو التغيير الثاني على التوالي في خط دفاع الأهلي بالقائمة، فهل يسبب ذلك أزمة في دفاع الأحمر أمام فريق سموحة في مباراة غد؟.

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