تراند الفن: اركني يا لورديانة .. شاهد فيفي عبده مبسوطة وشغالة رقص في الصالون

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - شاركت فيفي عبده جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جذابة مرتدية فستانا مكشوفا قصيرا باللون الأسود، مما حازت صورتها علي إعجاب متابعيها. وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى. وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل. وعلقت فيفي عبده: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”. علي الجانب نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو تحذر جمهورها بخصوص فيروس كورونا .

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