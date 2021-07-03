تراند الفن: نرمين الفقي فضحت صحبتها بصورة – إتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت أخبار المشاهير 70 زيارة حالة من الجدل أثارتها الفنانة نرمين الفقي بعد نشرها لصورة برفقة إحدى صديقاتها عبر Instagram. وتأتي حالة الجدل بسبب مبالغة نرمين الفقي في استخدام برنامج الفوتوشوب لتنحيف خصرها في الصورة مما أظهر صديقتها بشكل غريب بعض الشئ. يذكر أن نرمين الفقي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين وهما “ضل راجل” مع ياسر جلال ونور من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ومسلسل “النمر” مع محمد إمام وهنا الزاهد، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

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