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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن 49 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : سلط تقرير لبرنامج mbc في أسبوع الضوء على معاناة نجم نادي النصر وأبرز مدافعيه مصطفى إدريس بعد فقدانه قدمَيْه وبتر ساقيه بعد تدهُور حالته الصحية بسبب داء السكري بعد أن قضى 18 عاماً من الجري في الملاعب.
وكشف التقرير أن إدريس الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، يعاني ظروفًا صحية ومادية صعبة بسبب عدم وجود دخل مادي ثابت يساعده على قضاء متطلبات والتزامات أسرته المكونة من زوجة وثلاث بنات. مشيرًا إلى أن إدريس أجرى عملية بتر ثانية لقدمه قبل أيام بعد أن تم بتر قدمه الأولى قبل أشهر قليلة إثر معاناته من داء السكري والغرغرينا.
وكان مغردون قد تداولوا مقاطع فيديو قديمة لمصطفى إدريس وهو يظهر في حالة صحية غير جيدة؛ ويطلب من الجماهير الدعاء له في أزمته الصحية والمادية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: نجم النصر السابق “مصطفى إدريس” بعد بتر قدمَيْه وتدهور حالته الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.