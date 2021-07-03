تراند الفن: دراسة: التوتر عامل هام لظهور الشعر الأبيض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أثبتت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا، أن التوتر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض لدى الشباب الصغار، ولاحظت أنه عند التخلص من شعور القلق والخوف يمكن مقاومة ظهور الشيب.

وأوضح الباحثون أن الشيب وظهور الشعور الأبيض أو أي علامة من علامات الشيخوخة المبكرة، لا يتعلقون بشكل أساسي بالعمر فقط، وإنما هناك عوامل أخرى تساعد في ظهور تلك العلامات، أهمها الشعور بالتوتر.

استهدف الباحثون حوالي 14 شخصا للمشاركة في الدراسة تتراوح أعمارهم بين 9 و65 عامًا، وتم تحليل لون خصلة من الشعر ومقارنتها بتوقيت النمو.

ووجدت الدراسة أن الشعر الأبيض أو الرمادي ظهر على بعض الشباب الأصغر سنًا بسبب مرورهم بأزمات نفسية، مما يؤكد وجود علاقة بين الشيب المبكر والشعور بالتوتر.

ولاحظ الباحثون من خلال المتابعة المستمرة للمشاركين أن الشعر الأبيض أخذ في التراجع حينما أخذوا وقتًا كافيًا من الاسترخاء وهدوء الأعصاب، وكانوا في حالة نفسية جيدة.

وأوضحت الدراسة أن الإصابة بالشيب يحدث حينما يتوقف الجسم عن إنتاج خلايا الميلانين، وهي التي تعطي الشعر لونه الطبيعي.

كما حددت الدراسة بعض الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الشعر الأبيض في الرأس بشكل مبكر، والتي تتمثل في بعض العوامل الوراثية أو الشعور بالإجهاد والتوتر، وكذلك اضطرابات الشهية وارتفاع معدل ضغط الدم.

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