تراند الفن: أحمد حاتم عن دخوله “جينيس” في السباحة: “وقّفت عوم من 16 سنة ومحظوظ باختياري” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - كشف الفنان أحمد حاتم، تفاصيل دخوله موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية من خلال مشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة في بطولة الموسوعة، محققًا رقمًا قياسيًا لهذا السباق ضمن الفريق المكون من 100 شخص.

وقال حاتم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامجه “المواطن”، إنه يحب السباحة منذ طفولته، وكان يتمرن بشكل مستمر، حتى ابتعد عن السباحة منذ حوالي 16 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان يحصد بطولات في السباحة.

وتابع: “كنت محظوظ إنهم اختاروني أكون معاهم، وتحدث معي بعض أصدقائي من نادي الصيد للمشاركة في موسوعة جينيس”.

وأضاف: “حاولت أتمرن خلال فترة قصيرة حتى لا أكون عبء عليهم”، مردفًا: ”حدث صعب يتكرر وفخور بالمشاركة فيه”.

واستطرد: “كنا 100 شخص بنشارك في الحدث ده، وشارك معانا أشخاص من ذو الاحتياجات الخاصة وهما من شجعونا وكانوا في الصدارة، وقدرنا نكسر الرقم بدقيقة أو دقيقة وشوية”.

وشارك أحمد حاتم في فريق المنتخب المصري الذي يضم 100 سباح من مختلف محافظات مصر، واستطاعوا تحقيق الرقم القياسي في سباق 50 متر حرة تتابع، في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية، متغلبين على المنتخب الإنجليزي للسباحة في عام 2019 الذي استطاع سباحة تلك المسافة في زمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية.

من ناحية أخرى، يُعرض لأحمد حاتم حاليًا مسلسل “ليه لأ 2” بطولة الفنانة منة شلبي عبر منصة “شاهد” الإلكترونية والمكون من 15 حلقة، كما ينتظر عرض مسلسل “شقة 6” الذي يشارك فيه مع الفنانة روبي عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وفي السينما ينتظر طرح فيلمي “قمر 14” و”عروستي”.

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