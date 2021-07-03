تراند الفن: نهائي كأس العرب.. السعودية تضرب موعدًا مع الجزائر لفك “نحس البطولة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - ضرب منتخب السعودية للشباب، موعدًا مع نظيره الجزائري، في نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في مصر، حتى 6 يوليو الجاري.

وفاز المنتخب السعودي، على منتخبنا للشباب، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب، ليودع الفراعنة البطولة من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، استطاع منتخب الجزائر، الفوز على نظيره التونسي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب ستاد القاهرة، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.

يتنافس منتخبا السعودية والجزائر للشباب، من أجل حصد بطولة كأس العرب2021، حيث يبحث كلاهما عن كتابة التاريخ، بتحقيق اللقب الأول من البطولة.

فشل المنتخب السعودي في تحقيق البطولة من قبل في مناسبتين، حيث كانت الأولى في نسخة البطولة الأولى عام 2011، بعدما سقط في النهائي أمام منتخب المغرب، ليحصد الأخضر السعودي لقب الوصيف.

وفي عام 2012، احتل المنتخب السعودي المركز الثاني في البطولة، بعدما خسر أمام منتخب المغرب، بطل النسخة التي سبقتها.

عام 2012، فاز منتخب المغرب بالبطولة، بعد تفوقه على منتخب السعودية، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بينما في نسخة 2020 توج المنتخب السنغالي باللقب، بعد الفوز أمام نظيره التونسي في المباراة النهائية.

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