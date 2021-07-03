تراند الفن: بعد تراجع كورونا.. إعادة تشغيل مستشفى تمى الأمديد بالدقهلية كسابق عهده

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى تمى الأمديد بدأ العمل كسابق عهده في استقبال جميع المرضى، كما تم تشغيل العيادات الخارجية وإعادة تجهيز وحدة الغسيل الكلوى، وذلك بعد تراجع إصابات كورونا بالمحافظة خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف مكي، في بيان، أنه تم نقل الماكينات وتشغيل عدد 10 ماكينات غسيل كلوي جديدة، بالإضافة إلى 18 ماكينة أساسية كانت بالوحدة لتقدم الخدمة مرة أخرى لأكثر من 70 مريض غسيل كلوي كانوا يتلقون الخدمة بشبراهور، والسنبلاوين، خلال المرحلة الماضية.

وتابع: “وكذلك البدء في تشغيل الأقسام الداخلية لاستقبال المرضى، مع مراعاة تخصيص عدد من أسرة قسم الداخلي والرعاية لمرضى كورونا بنسبة لا تقل عن 25٪ من إجمالي الأسرة لكل قسم”.

كما شدد على إدارة المستشفى الالتزام بالمسارات المنفصلة والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.

جاء ذلك وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة لإعادة المستشفى للعمل مرة أخرى.

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