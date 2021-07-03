تراند الفن: شاهد بالصور.. محمد صلاح مع ملكة جمال داخل صالة رياضية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : نشرت النجمة الإنجليزية ديانا أوبال ذات الأصول الهندية والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند فى إنجلترا عام 2012، صور رفقة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول. وعلقت أوبال على الصور في منشور عبر حسابها على “إنستغرام”: “في الصالة الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم”. يذكر أن قائمة منتخب مصر الأولمبي يوم الجمعة، المكونة من 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية،خلت من اسم الدولي صلاح البالغ 29 عاما بعد رفض “الريدز” التخلي عنه في فترة الأولمبياد.

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