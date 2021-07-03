تراند الفن: أكثر من نصف مليون كمامة ومعقم استعداد لامتحانات الثانوية بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة 11202 كمامة قطنية، 543449 كمامة طبية، 11202 فيس شيلد، 543449 ونحو 4980 عبوة كحل، تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب يومياُ بلجان امتحانات الثانوية العامة بإدارات تعليم محافظة الجيزة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر إطلاقها السبت المقبل وحتي يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس.

وفي سياق متصل نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، ومادة الإحصاء وتراجمها، لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين “STEM” وطلاب الدمج والمكفوفين.

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