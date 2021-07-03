تراند الفن: كارتيرون يحصل على لقاح فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - حصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على لقاح فيروس كورونا الإنجليزي أسترازينيكا في الساعات الماضية داخل مستشفى وادي النيل.

واصطحب حسين لبيب رئيس الزمالك، الفرنسي كارتيرون ومعاونيه البرتغالي فرناندو والبرازيلي أوليفيرا للحصول على اللقاح.

كما انهى حسين لبيب، الاتفاق مع مستشفى وادي النيل، لتكون مسئولة عن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز ويمتلك الزمالك 61 نقطة في المركز الأول.

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