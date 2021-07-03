نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 بجائزة الربع مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم حيث ينتظر موعد السحب ملايين الجماهير لمعرفة الفائز بجائزة الربع مليون دولار والتي كانت لأحد المتسابقين المصريين حيث يعيش الفائز في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية وذلك في السحب الخامس للعام الجاري 2021، حيث يعد البرنامج من أكبر برامج المسابقات في العالم العربي وذلك يرجع لحجم الجوائز التي يقدمها للفائزين والمشاركين والذي يغير من حياة الفائز بشكل كبير.

الفائز الجديد في مسابقة الحلم في السحب الخامس عشر 2021

الجميع يتمنى المشاركة والفوز في برنامج يجعل فائزه من أصحاب الملايين حيث فاز في السحب الرابع من مسابقة الحلم المواطن أحمد إبراهيم محمد علي بجائزة 250 ألف دولار والذي انعقد يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو الجاري 2021.

وأعلن مقدم البرنامج الإعلامي الكبير مصطفى الآغا أن جائزة السحب القادم عبارة عن ثلاثة جوائز الجائزة الأولى 100 ألف دولار والثانية 125 ألف دولار أما الثالثة فهي الأولى من تاريخها وهو الفوز بمنزل الأحلام بأحد جزر اليونان.

كيف يتمكن المتسابق من الاشتراك في مسابقة الحلم

يتمكن جميع المشتركين من الاشتراك في السحب الجديد والقادم من مسابقة الحلم الذي تقدمه قناة إم بي سي مصرMBC من خلال برنامج صدى الملاعب والفوز بالعديد من الجوائز الحصرية والغير متوقعة.

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمسابقة الحلم . كتابة رقم الهاتف المحمول الخاصة بالمتسابق. النقر على زر الاشتراك. سوف تصلك رسالة على هاتفك تفيد بتفعيل الاشتراك. الإجابة على بعض الأسئلة التي تصل لك في الرسالة.

وقد فاز أربعة متسابقين خلال عام 2021 هم: