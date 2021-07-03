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عمر شويل - جدة أفكار توزيعات جديدة ومميزة لعيد الأضحى المبارك 1442 نستقبل خلال أيام قليلة أحد الأعياد المحببة لقلوب المسلمين وهو عيد الأضحى المبارك، و الذي يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة المبارك، وفي هذه المناسبة العظيمة يرغب الأفراد في تقديم التوزيعات على الأطفال والكبار بطرق مبتكرة والتي تدخل البهجة والفرحة في نفوس هؤلاء الأطفال في هذه المناسبة المبهجة، لذا نقدم لكم توزيعات جديدة ومميزة احتفالا بهذه المناسبة.

أفكار توزيعات جديدة لعيد الأضحى المبارك

يسترجع المسلمين خلال هذه الأيام المباركة ذكرى افتداء الله تعالى لسيدنا إسماعيل – عليه السلام – بكبش عظيم بعد استجابة سيدنا إبراهيم – عليه السلام – حينما أمره الله تعالى أن يذبح ولده فلم يتردد لحظة وكاد أن يقتله، لذا يحتفل المسلمين في كافة بقاع الأراضي الإسلامية بذلك سواء بالنحر أو بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال، ومن أبرز أفكار التوزيعات:

وضع الحلوى للأطفال في أكياس مزينة بصور الخروف.

عمل مجسمات ورقية على شكل خروف واستخدامها لوضع الحلوى بداخلها.

عمل كروت تهنئة بعيد الأضحى المبارك مدون عليها بعض كلمات التهنئة الجميلة ولصق قطع الحلوى بها.

وضع الحلوى في برطمان زجاجي شفاف مع تغليفه بورق السلوفان المنقوشة.

استخدام أعواد خشبية ووضع مجسمات صغيرة على شكل خروف معلق بها قطع حلوى صغيرة.

استخدام أكواب الكرتون المزخرفة في وضع الحلوى بداخلها.

توزيعات عيد الاضحى للاطفال

الأطفال من أكثر الأفراد التي تنتظر حلول الأعياد من حين لآخر حتى يمرحون ويلعبون، لذا علينا إدخال الفرحة والسرور في نفوسهم عن طريق توزيعات العيد، ومنها:

وضع أنواع مختلفة من الحلوى المحببة للأطفال في أكواب من البلاستيك المنقوش.

وضع الحلوى في علب مكعبة من الكرتون مرسوم عليها شخصيات كرتونية محببة للأطفال.

وضع قطع المارشميلو والشوكولاتة في أكياس مرسوم عليها خروف العيد.