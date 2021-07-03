نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مطعم ماكدونالز السعودية يوليو 2021 في المقال التالي
نعرض لك اليوم أجدد عروض مطعم ماكدونالز السعودية الصيفية، قم باختيار وجبتك الآن أو السندوتش المفضل مع أقوى العروض الموجودة بجانب خدمة التوصيل المجاني للمنازل، خيارات ترضي الأذواق المختلفة على وجبات الهابي ميل التي يحبها طفلك، عروض واحدة عليك وواحدة علينا المميزة التي يمكنك من خلالها شراء اثنان بسعر واحد، استمتع الآن بقمة العروض مع ماكدونالز السعودية وانتظروا عروض نهاية الأسبوع أيضًا التي تبدا من يوم الخميس وتستمر حتى يوم الجمعة بجميع فروع المطعم داخل المملكة.
أقوى عروض مطعم ماكدونالز السعودية
ينتظر الكثير من الأشخاص عروض وتخفيضات ماكدونالز الأسبوعية والشهرية والتي يوفرها على الوجبات المختلفة،
ومنذ انتشار فروع المطعم في المملكة منذ سنوات طويلة وجد شهرة بسبب وجباته المميزة وطعم البرجر الذي لا يقاوم،
ومع الوقت وفر لعشاقه متعة ألذ مع الآيس كريم بنكهاته المميزة وماك كافيه ومشروبات الإسبريسو اللذيذة،
اختار الحلو الذي يناسب طفلك مع خيارات الهابي ميل شرائح التفاح أو الأناناس الرائعة.
أجدد عروض مطعم ماكدونالز الصيفية
مطعم ماكدونالز واحدًا من أشهر المطاعم الموجودة عالميًا وليس فقط في المملكة،
ويتنظر عشاقه تلك العروض من وقت لآخر وقد انتشر الكثير من مطاعم البرجر،
ولكن رغم ذلك فإن طعم البرجر من ماكدونالز له مذاق آخر يأخذك إلى جولة مميزة من التشوق والمتعة،
يمكنك الآن أن تستمتع بطلب الأوردر من ماكدونالز وستحصل على أسرع خدمة توصيل على الإطلاق، لا تفوت الفرصة الآن واحصل على طعم ألذ مع وجبات ماكدونالز الرائعة.
تعرف على عروض مطعم ماكدونالز اليوم
- اشتري ماك آيس كريم بنكهة أوريو المميزة واحصل على آيس كريم لوتس الجديد من ماك بسعر لا يصدق 7 ريال سعودي فقط.
- كما يوفر عرض رائع على ماك راب المميز المكون من باكيت بطاطس+ بيبسي صغير+ سندوتش ماك الراب العالمي بسعر لا يقاوم.
- كما يوفر عرض مميز على هابي ميل المميز بنكهتي الأناناس والتفاح لساعدة طفلك احصل عليه الآن بسعر مميز.
- استمتع الآن بسندوتش جديد من ماك وتخلص من الجوع مع سندوتش سبايسي كريسبي فيليه ديلوكس المقرمش.
- كما يوفر عرض على وجبة BTS المكونة من 10 قطع ناجتس تشيكن ماك مع صلصة الكاجون وصلصة الفلفل الحلو مع كوكاكولا وبطاطس بسعر لا يقاوم.
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