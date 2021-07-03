نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض مطعم الطازج اليوم على الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض أمامكم اليوم أجدد عروض مطعم الطازج اليوم على ألذ الوجبات العائلية ووجبات الأطفال ووجبة الفرد الواحد مع عروض مميزة على الأطعمة الجديدة التي يوفرها، يتميز مطعم الطازج بتقديم وجبات ولا أروع بإضافة التوابل الرائعة وهذا ما ساعد المطعم على الانتشار والشهرة بشكل سريع وأصبح اليوم عشاق وزوار مطعم الطازج بالملايين وينتظرون دائمًا أجدد العروض التي يوفرها، وسوف نعرض أمامكم العروض الموجودة والمستمرة حتى يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 تعرفوا على المزيد من العروض والخصومات من خلال موقعنا.

أقوى وأجدد عروض مطعم الطازج اليوم

يوفر لكم مطعم الطازج وجبات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها ويمنح مستخدميه أكل طازج بنكهة لذيذة،

لا يمكنك مقاومتها مع خدمة التوصيل السريع، ويوفر الآن خدمة التوصيل إلى الرياض ومناطق المملكة المختلفة.

يمكن أيضًا لأصحاب الرجيم الاستفادة بعروض الطازج من خلال طلب وجبات رشاقة المكونة من نصف دجاجة مشوية مع صوص الطازج المميز+ صوص الفلفل الأحمر+ مشروب+ سلطة بسعر 5.35 دينار.

كما يمكنك شراء وجبة الرشاقة 1 المكونة من دجاجة كاملة مشوية+ طحينة+ صوص الطازج العالمي+ سلطة+ مشروب بسعر 5.50 دينار.

كما يوفر عروض مميزة على المقبلات والإضافات التي تعطي للطعام نكهة ولا أروع

12 حلقة بصل لذيذة بسعر 1.75 دينار.

5 أصابع موزاريلا بسعر 1.50 دينار.

سلطة سيزر الرائعة بسعر 2 دينار.

سلطة الحمص المميزة بسعر 1.25 دينار.

أرز الطازج المميز بسعر 5دينار.

بسبوسة الطازج الرائعة بسعر 0.50 دينار.

كما يوفر عرض على سلطة فتوش بسعر 1.25 دينار.

أقوى عروض الطازج على السندوتشات