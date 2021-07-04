تراند الفن: كورتوا يوجه رسالة لجماهير بلجيكا بعد الخروج من “يورو 2020”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - وجه تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلجيكا، رسالة مؤثرة لكافة جماهير بلاده، عقب توديع بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 على يد إيطاليا بالأمس.

وكتب كورتوا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد عملنا بجد من أجل ذلك، ولكن للأسف طريقنا في اليورو ينتهي هنا”.

وتابع: “الآن دعونا نركز على دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم القادمين، شكرا لدعمكم أيها الجماهير”.

ونجح منتخب إيطاليا في التأهل إلى دور النصف نهائي من كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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