تراند الفن: شوقي غريب يكشف ترتيب القيادة في المنتخب الأولمبي: “محدش فاكر كابتن المنتخب في برونزية العالم”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب الأولمبي، ترتيب ارتداء شارة قيادة الفريق خلال أولمبياد طوكيو.

وقال شوقي غريب خلال تصريحات تليفزيونية: “اتفقنا أن تكون الأولوية للأقدمية مع المنتخب الأول، والترتيب هو أحمد حجازي ثم رمضان صبحي يليهم محمد الشناوي”.

وتحدث المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن رمضان صبحي مؤكدًا أن علاقته جيدة للغاية بحجازي والشناوي وجميع لاعبي المنتخب الأول، مضيفًا: “رمضان بذل مجهود واضح وكبير مثل كل فرد في المنتخب الأولمبي، وادى عليه كالجميع على أكمل وجه، وكان له دور كبير حتى وصولنا لما نحن عليه الآن”.

وأكمل: “اختيارات القيادة مدارس، ونحن نفضل العودة لمدرسة الأقدمية، وإذا حدث غير ذلك لا يكون إلا بالتراضي والتوافق بين الجميع”.

واختتم شوقي غريب تصريحاته قائلًا: “هدفنا هو تحقيق إنجاز وتاريخ، محدش فاكر مين كابتن المنتخب في برونزية العالم 2001، لكن الجميع يتذكر إنجاز البرونزية وما حققه المنتخب الوطني وقتها فقك”.

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