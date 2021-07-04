تراند الفن: الزمالك: الوضع المالي للنادي في تحسن وملف التجديدات يسير بشكل جيد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت آخر الأخبار 8 زيارة

قال طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية: إن الوضع المالي للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية يتحسن وملف تجديد عقود اللاعبين يسبر بشكل جيد.

وأشار إلى أنه لم يتم حسم تجديد أي لاعب في الفترة الحالية باستثناء الذين تم الإعلان عنهم، وأنه فور الاتفاق مع أي لاعب سيتم الإعلان رسميًا عن ذلك في نفس اليوم”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.