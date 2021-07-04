تراند الفن: السيسي: مصر لم تهدد أي دولة على مر التاريخ رغم قوتها العسكرية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن يجب ألا تكون هذه التنمية على حساب الآخرين، مشيرًا إلى أن هذا النهج هو ما أصرت عليه مصر على مدار العشر سنوات الماضية، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، طبقا للأعراف والثوابت الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي، على هامش مأدبة عشاء أقامها لضيوف مصر عقب انتهاء مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أنه لا يجوز أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، مؤكدًا أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في المناورة العسكرية قادر 2021 التي شاهد فاعليتها اليوم.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودا للوساطة لما تمثله القضية من أهمية للشعب المصري.

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