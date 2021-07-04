تراند الفن: نجاح عملية استئصال ورم وزنه 8 كجم لسيدة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - نجح فريق طبي بمستشفى رأس التين، بوسط الإسكندرية، في إجراء جراحة لاستئصال رحم يحتوى على ورم وزنه 8 كيلوجرامات، بعد مرور 9 أشهر من تكونه داخل رحم سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا.

قالت فاطمة مصطفى، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة بالإسكندرية، إن فريقا طبيا بمستشفى رأس التين برئاسة الدكتورة إيناس العجمى، وبقيادة الدكتورة خيريه عادل، رئيس قسم النساء، تمكن من إجراء جراحة نادرة لورم على الرحم في المبايض والأنابيب لمدة 36 أسبوعًا.

وأضافت أن الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور أحمد عرفة، ومساعدة كل من الدكتورة كريمة البيلي، والدكتورة حنان محمود، أخصائي التخدير، ومن التمريض حنان السيد.

وأشارت إلى أن العملية الجراحية استغرقت ساعتين، وتمت على نفقه الدولة، موضحة أن الورم عبارة عن أورام ليفية عادية تحدث بنسبة 10% فقط، مؤكدة استقرار الحالة الطبية ووضع المريضة تحت الملاحظة في المستشفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.