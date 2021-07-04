تراند الفن: محمد عبد المنصف: رصيد محمد الشناوي عند الجماهير كبير

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 صباحاً - وجه محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة رسالة دعم إلى محمد الشناوي نظيره في الأهلي بعد الخطأ الذي ارتكبه في لقاء بيراميدز الماضي.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية، إن أي حارس كبير يرتكب أخطاء أو هفوات ولكنها تكون على فترات متباعدة، وهذا ما ينطبق على محمد الشناوي أخطاؤه متباعدة ورصيده لدى الجماهير كبير”.

وتابع عبد المنصف حديثه: “محمد الشناوي حصد بطولات كثيرة مع الأهلي، لذلك فهو يستحق دعم الجماهير والأهلي يعتمد عليه في القادم، وكحارس مرمى ألقي مثل هذه الأخطاء خلف ظهري”.

وأردف حديثه: “الشناوي تواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 وتألق مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ولذلك الخبرات كانت عاملا مهما يحتاج إليها شوقي غريب في المنتخب، ولذلك اختياره كان موفقا”.

وأوضح حارس مرمى وادي دجلة: “لست من هواة كتابة تغريدة أو منشور لدعم صديق لي على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أتعامل كثيرا مع السوشيال، وأرى أن الجماهير تستغل السوشيال ميديا بشكل سيئ، وهناك تعصب كبير، ومهما كتبت كلاما بنية طيبة سيتم أخذه ضدك”.

أما عن التكريم الذي أقامه وادي دجلة المستبعدين من المنتخب الأولمبي فقد أوضح: “تكريم المستبعدين لم يكن بسبب الجانب النفسي فقط، ولكن التكريم جاء من جانب مساهمتهم في تأهل المنتخب للأولمبياد من قبل، سواء مرعي أو أحمد سعيد خاضوا مشوار مميز مع زملائهم في المنتخب الأولمبي، خاصة أن خبراتهم قليلة، ووارد أن خروجهم من المنتخب يؤثر عليهم سلبا”.

وكشف عن تواجده في القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي قائلاً: “لم يكن أحد يعلم أنني ضمن الـ50 الذين تم وضعهم للمنتخب الأولمبي، وكنت خارج الترشيحات للمنتخب الأولمبي تماما، ولكن شوقي غريب تحدث مع علاء عبد العزيز وطلب جواز السفر وبياناتي، ولذلك أشكره جدا على هذه الثقة رغم استبعادي من المنتخب الأول.

واختتم حديثه عن فوز وادي دجلة على حساب أسوان: “فوزنا على أسوان منح الأمل للبنك الأهلي والإنتاج الحربي، وصعب المنافسة في قاع الجدول، ولذلك دجلة هو من جدد الأمل لباقي الفرق”.

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