تراند الفن: 62 ألف زائر في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 صباحاً - شهدت اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان “في القراءة حياة” زيارة 62 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار فيروس كورونا.

صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤكد أن إدارة المعرض عملت بشكل كبير على تلافي بعض السلبيات التي ظهرت خلال اليومين الماضين مما ساعد على مرونة الحركة داخل المعرض وعدم وجود ازدحام داخل القاعات أو على بوابات الدخول.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان “في القراءة حياة” وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيها بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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