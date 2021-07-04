ميقات صلاة عيد الأضحى على المذاهب الأربعة وأفضل التهاني ٢٠٢١

ميقات صلاة عيد الأضحى حيث قام علماء المسلمين بتوضيح أن الوقت الذي يجب أن يصلي المسلم صلاه عيد الأضحى فيه هو الوقت الذي نستطيع فيه رؤيه الشمس بمقدار بسيط وهناك أشخاص لا يكونون على علم بهذا فأوضح علماء المسلمين انه اذا كان يجهل ذلك فيجب عليه أن يقوم بالصلاة في اليوم التأني من ايام العيد.

ميقات صلاة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢١

ويلزم التوضيح جيدا انه لا يجوز النحر إلا بعد تأدية صلاة عيد الأضحى، كما جاء في الآية الكريمة “فصل لربك وانحر” وقام العلماء بتقدير مقدار الرمح فإنه يكون بما يقارب خمس عشر دقيقه ويمكن أن تقوم بزياده أو النقصان وأحيانا يكون مقدار الربح بما يعادل عشرون دقيقه، فيكون المقصود بالوقت الخاص بزوال الشمس فإنه يكون في بداية تحرك الشمس من الناحية الغربية ويكون في نصف السماء ويجب أن يكون اتجاه ظل الشمس من الناحية الشرقيه اي وقت صلاة الظهر وإليكم بعض التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك :

أسال الله عز وجل أن يجعل كل أيامك فرح وسعادة وأنت تطغى السعادة والحب على حياتك، عيد مبارك لك.

صديقي العزيز أتمنى من الله أن تكون سعيد في هذا اليوم المبارك وأن أراك العام المقبل في أفضل حال في مثل هذا اليوم.

عيدكم مبارك اصدقائي جعل الله كل عمل خير تقومون به في مثل هذه الأيام المباركة في ميزان حسناتكم.

سنن وآداب عيد الأضحى المبارك

يجب عليك أن تلتزم بجميع الآداب والسنن المهمة جدا ويفصل أن يتم فعلها في يوم عيد الأضحى اليكم بعض هذه الآداب :

يجب عليك أن لا تأكل اي شئ قبل الصلاة وهذا بعكس صلاة عيد الفطر التي يتم الإفطار فيها بشكل طبيعي والحكمة من ذلك لتناول الأضحية.

ويمكن أن تخفف أو تقدم الوقت الخاص بصلاه عيد الأضحى وهذا بسبب انشغال بعض المصلين في ذبح الأضحية.

ومهم جدا أن يتم سن التكبير وأيضا والتهليل و نقوم بحمد الله وهذا يتم في أول أيام العيد وفي أواخر أيام العيد ويمكن أن يقوم المصلي بتكبير جهرا عند خروجه من الصلاه واتفق جميع الفقهاء على هذا.

ويجب عليك أن تقوم بالاغتسال جيدا وأيضا يستحب لبس ثياب جديده قبل خروجك حتى تؤدي صلاه العيد لإحياء سنن العيد تبعا لسنة لنبينا صلى الله عليه وسلم.

يجب عليك أن تذهب إلى الصلاة من طريق وترجع من طبرق آخر لان الملائكة تشهد عليك وأيضا حتى يقوم المسلم بتهنئه كل شخص يراه في هذا العيد المبارك.