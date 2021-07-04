تراند الفن: تفاصيل خاصة عن طقس لقان عيد الرسل في المسيحية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 صباحاً - بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية يوم 21 يونيو الماضي صيام عيد القدسي بطرس وبولس المعروف باسم (عيد الرسل)،ويستمر الصيام لمدة 21 يوم علي أن تقوم صلاة اللقان والقداس الإلهي يوم 12 يوليو القادم.

يبدأ صيام الرسل عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة بعيد حلول الروح القدس المعروف كذلك باسم عيد العنصرة، ويعتبر صيام الرسل من الاصوام الأولي التي صامتها الكنيسة الأولي عقب تأسيها مباشرة وقد اوصي به السيد المسيح شخصيًا حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح أن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين.

يحتفل الأقباط بعيد الرسل في الثاني عشر من يوليو القادم ببدء القداس الإلهي الذي يتم خلاله لقان صوم الرسل

صلوات لقان عيد الرسل

صلاة اللقان هي إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الرسل،و كلمة “اللقان” اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.

وفي قداس عيد الرسل أثناء القداس،تُقرأ النبوات من العهد القديم من “كتاب صلوات اللقان”،ويقوم الكاهن برشم الصليب،أو وضعه علي جباه الرجال بعد الصلاة علي المياه،كرمز للأغتسال من الخطية.

بعد صلاة اللقان يتم استكمال القداس الإلهي ويُصرف شعب الكنيسة.

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