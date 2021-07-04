تراند الفن: أوسبينا يحصل على جائزة الأفضل في مباراة كولومبيا وأوروجواي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 صباحاً - حصل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، على جائزة الأفضل خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من كوبا أمريكا.

ونجح منتخب كولومبيا في التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد الفوز على حساب منتخب أوروجواي، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وتألق أوسبينا بشكل كبير خلال ركلات الترجيح، حيث تصدى لركلتين من خيمينز وفيينا مدافعا منتخب أوروجواي.

وسيلاقي منتخب كولومبيا في دور النصف نهائي من البطولة، الفائز من مواجهة الأرجنتين والإكوادور، والتي ستقام بعد قليل.

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