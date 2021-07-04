تراند الفن: وفد من لجنة الثقافة بمجلس النواب يزور الإسكندرية لتفقد مواقع أثرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:11 صباحاً - يبدأ وفد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، زيارته لمحافظة الإسكندرية، اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل، لتفقد ومتابعة عدد من المواقع الأثرية الهامة التي تشهد مشاريع أثرية تحت إشراف وزارة الآثار.

يستهل الوفد المكون من 7 نواب جولته بحضور فاعلية، دار أوبرا الإسكندرية، مسرح سيد درويش، بمناسبة المئوية الأولى للمسرح وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة و الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتتضمن زيارة الوفد زيارة منطقة آثار أبو مينا العجائبي، لمعرفة الخطوات التى تمت فى المشروع الخاص بخفض المياه الجوفية، غدا الاثنين، بينما يزور الوفد المعبد اليهودي الكائن بشارع النبي دانيال ” الياهو هانبى”، لمتابعة حجم الأعمال والانجازات من المرحلة الثانية من التشطيبات للمعبد ضمن مشروع درء الخطورة بتكلفة 68 مليون جنيه.

كما يجرى وفد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام، زيارة إلى قلعة قايتباى ومشروع الحماية البحرية بتكلفة تصل إلى 267 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيارة المتحف اليونانى الروماني، الذي يخضع لمشروع ترميم بتكلفة 340 مليون جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.