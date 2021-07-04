تراند الفن: هل هناك تحديث يتم بالتابلت يسبب الخروج تلقائيًا؟.. وزير التعليم يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:11 صباحاً - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل أولياء طلاب الثانوية العامة بشأن خروج التابلت تلقائيًا من المنظومة، وتلقي عدد من الطلاب إشعار بالتحديث، ومدى تأثير ذلك على تسجيل الحضور داخل الامتحان.

ورد “شوقي”، عبر جروب شئون معلمين”، في تطبيق “واتس أب””، قائلاً “هذا تحديث طبيعي من الوزارة لإحكام السيطرة على المنظومة، ولا داعي لأي قلق هذا طبيعي جدا”

فيما تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بث مباشر لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، لمراجعة مادة اللغة الإيطالية غدًا الأحد، في تمام الساعة 5 مساءً، عبر منصة “حصص مصر” التعليمية.

ويجيب محمد شرف معلم اللغة الإيطالية على إجابات طلاب الثانوية العامة، وأبرز الأسئلة المتوقعة والعناصر التي تتطلب التركيز عليها في مراجعات الامتحانات النهائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.