تراند الفن: منهم عدم غسل الشعر.. تعرف على أسرار الحفاظ على الشعر في الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:11 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

يؤثر كلا من الطقس الحار والرطوبة سلبًا على الشعر،حيث أن الشمس تنتج مواد مؤكسدة تدمر الخلايا، وتسبب درجات الحرارة المرتفعة جفاف الشعر، وتزيد من تساقطه، لذا يجب اتباع بعض النصائح للحفاظ عليه في فصل الصيف:

الحد من غسيل الشعر:

يسبب الطقس الحار الشعور باللزوجة والعرق، مما يدفع لغسله كثيرا، ولكن للحفاظ عليه يجب غسله ثلاث مرات في الأسبوع على الأكثر بماء الصنبور العادي، والتقليل من استخدام الشامبو.

عدم تغطية الشعر:

إبقاء الشعر مغطى لفترات طويلة في الصيف يصيبه بالبكتريا والفطريات، ويزيد من تساقطه.

الابتعاد عن استخدام الزيوت:

تزيد الزيوت من لزوجة الشعر، وإن كان جافا، لذا يمكن دهنه ليلا أو استخدام السيروم الذي يحتوي على مكونات مائية تبقى في الشعر طوال اليوم.

استخدام المناشف القطنية:

تسبب المناشف العادية تجعد وتساقط الشعر، لذا يفضل استخدام قمصان أو مناشف قطنية لأنها أكثر نعومة عليه.

التقليل من تمشيط الشعر:

يؤدى تمشيط الشعر كثيرا وابقاءه منسدلًا إلى تساقطه، فمن الأفضل ربطه على شكل كعكة أو ذيل حصان.

البعد عن استخدام أدوات الحرارة:

تكرار استخدام المكواة على خصلات الشعر، تضعف جذوره وتسبب تساقطه، وتُفقد الشعر لمعانه ورطوبته، ليصبح أكثر جفافًا.

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