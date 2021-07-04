تراند الفن: خبير أثري: “مش عارفين نرجع رأس نفرتيتي بسبب قانون الآثار المنهوبة” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:11 صباحاً - قال الدكتور محمد إبراهيم الخبير الأثري، ان وزارة الآثار بها إدارة تسمى الآثار المستردة وهي معنية بالقطع التي يتم تهريبها إلى الخارج، لافتا ان كل الآثار التي تم تهريبها قبل عام 1983 لا يجوز لمصر المطالبة باستردادها.

وأضاف إبراهيم خلال استضافته ببرنامج ” من أول وجديد”، مع الإعلامية “نيفين منصور”، المذاع على فضائية ” الحدث اليوم”، ان الدولة حاولت إعادة عدد من القطع منها رأس نفرتيتي ولكن لم تنجح، مشيرا الى ان خروج الآثار من مصر كان بشكل مقنن حيث كان مسموح لأي بعثة اثرية تنقب عن الاثار في مصر أن تأخذ جزء من الآثار معها.

وأكد إبراهيم أنه بعد ذلك صدر قانون عام 1983 جرم خروج او تهريب الاثار من مصر تحت أي بند او ظرف، منوها أن وزارتي الآثار والسياحة لن يستطيعان مواجهة التنقيب وتهريب الآثار ولكن يجب تكاتف أطياف المجتمع.

وناشد إبراهيم، وزارة الآثار بالتحدث عن تهريب الآثار واستخدام السحر والشعوذة في استخراجها، مرددا: ” يجب أن التصدي لما فيها تهريب الآثار من الشبكات الدولية .

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