تراند الفن: طبعة جديدة لديوان المانيفستو لمصطفى إبراهيم بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:11 صباحاً - تصدر في معرض الكتاب هذا العام طبعة جديدة من الديوان الفائز جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية «المانيفستو» للشاعر مصطفى إبراهيم، عن دار الكرمة، ويعد مصطفى من أهم شعراء جيله من حيث الموهبة والانتشار، وقد صدر له عدة أعمال شعرية، ويستر يونيون فرع الهرم، والمانيفستو، الزمن.

من قصائد الديوان:

إني رأيتُ اليوم.. الصورة من بَرَّه

وقُلت الحسين لِسَّه.. هيموت كمان مرَّة

إني رأيتُ اليوم.. فيما يرى الثائر

إن الحسين مَلموم.. فوق جُثته عساكر

بِيدغدغوه بِالشُّوم.. كُل أمَّا ييجي يقوم

وإن البشر واقفة.. تبكي بِدَال ما تحوش

وإن العلم مصفاة.. م السونكي والخرطوش

وإن الطريق مَفروش.. بِالدَّم للآخر

إني رأيتُ اليوم.. الدَّم ع الآيش

وإن الحسين إحنا..

مهما اتقتل.. عايش.

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