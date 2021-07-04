تراند الفن: اليوم..البورصة المصرية تستأنف العمل بعد أجازه ثورة 30 يونيو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:11 صباحاً - تستأنف البورصة المصرية، العمل اليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، وذلك بعد أجازه لمدة 3 أيام ضمنها أجازه ذكري ثورة 30 يونيو ، يوم الخميس الماضي الموافق 1 يوليو بناء على قرار رئيس الوزراء.

سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 17.4 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 667.3 مليار جنيه، مقابل 650 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بارتفاع 2.68%

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,256.62 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 2.95 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 17.97 % صعودا مغلقا الفترة عند 2,323.01 نقطة بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.25 % مغلقا الفترة عند 1,739.75 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.62 % مغلقا عند 12,813.25 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 12.65 % مغلقا الفترة عند 3,278.77 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الربع الثاني نحو 221.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 32,426 مليون ورقة منفذة على 2,680 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 241.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 40,078 مليون ورقة منفذة على 2,925 ألف عملية خلال الربع الأول من العام.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 38.59 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.41 % خلال الربع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.7 % و العرب على 7.8 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2,135.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 460.0 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

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