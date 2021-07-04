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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ساعتين مضت المرصد 13 زيارة
ترجمة حصرية – سامر إسماعيل:لفتت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأنظار بعد ظهورها في يوم واحد ومناسبتين مختلفتين بملابس نابضة بالحياة.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر ٩٥ عاما، لفتت الأنظار بارتدائها ملابس غير رسمية عصرية خلال مشاركتها في ” عرض ويندسور الملكي للخيول” .
وأضافت أن ملكة بريطانيا اختارت أن تبدأ يومها بملابس عصرية غير رسمية أكثر من المعتاد، حيث ارتدت جيليه كحلي مبطن فوق قميصها الأبيض الأنيق، فضلا عن كارديجان أخضر وجيبة قطنية.
وتحدثت الصحيفة عن أن الملكة أظهرت أنها محترفة عندما قامت بتغيير ملابسها سريعا، لترتدي ملابس أخرى براقة وزاهية بشكل أكبر، حيث ارتدت معطفا ورديا وقبعة تتماشى مع المعطف لحضور مناسبة رسمية بعد الظهر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صور لملكة بريطانيا تلفت الأنظار بعد تغيير ملابسها مرتين في نفس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.