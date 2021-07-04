تراند الفن: صور لملكة بريطانيا تلفت الأنظار بعد تغيير ملابسها مرتين في نفس اليوم

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل:لفتت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأنظار بعد ظهورها في يوم واحد ومناسبتين مختلفتين بملابس نابضة بالحياة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر ٩٥ عاما، لفتت الأنظار بارتدائها ملابس غير رسمية عصرية خلال مشاركتها في ” عرض ويندسور الملكي للخيول” .

وأضافت أن ملكة بريطانيا اختارت أن تبدأ يومها بملابس عصرية غير رسمية أكثر من المعتاد، حيث ارتدت جيليه كحلي مبطن فوق قميصها الأبيض الأنيق، فضلا عن كارديجان أخضر وجيبة قطنية.

وتحدثت الصحيفة عن أن الملكة أظهرت أنها محترفة عندما قامت بتغيير ملابسها سريعا، لترتدي ملابس أخرى براقة وزاهية بشكل أكبر، حيث ارتدت معطفا ورديا وقبعة تتماشى مع المعطف لحضور مناسبة رسمية بعد الظهر.