تراند الفن: ارتفاع كبير في درجة الحرارة بمناطق كثيرة من العالم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود ارتفاع كبير في درجة الحرارة لم يشهده الأرشيف المناخي في غرب ووسط الولايات المتحدة وكندا، حيث سجلت مدينة ليتون الكندية درجة حرارة تقترب من 50 درجة، وهي لم تصل إلي هذه الدرجة من قبل، وقد كانت أقصى درجة لها هي 45 وأدى هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى حرق 90% من القرية وفاة مئات الأشخاص.

وتابعت الهيئة، أن دولة الكويت تشهد صيف شديد الحرارة حيث تخطت حاجز 52 درجة لتصبح أعلى درجة حرارة في العالم.

ووصل الارتفاع أيضا إلى مصر ولكن لم تتجاوز درجات الحرارة المسجلة على شمال مصر حاجز 40 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ووجود البحر المتوسط الذي يعمل على انخفاض درجة حرارة الكتل الهوائية المؤثرة والنابعة من منخفض الهند الموسمي بينما ارتفعت على جنوب البلاد ولكن مع نسب رطوبة أقل.

هذا الأمر يشهده العالم سنوياً مع دخول فصل الصيف في شهر يونيو حتى أوقات مبكرة من الخريف من كل عام بسبب الكتل الهوائية الموسمية التي تؤثر علي مناطق كثيرة من العالم وخاصة وسط القارات.

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