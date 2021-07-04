تراند الفن: الليلة.. الأهلي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب سموحة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره سموحة، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

المارد الأحمر يدخل اللقاء رافعًا شعار لابديل عن الثلاث النقاط من أجل الحفاظ على المنافسة مع الزمالك على لقب الدوري، وكذلك استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في الجولة الماضية حينما سقط الفريق في فخ التعادل أمام بيراميدز، علاوة على رغبة الفريق في الثأر لهزيمته في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يسعى أبناء المدرب أحمد سامي لاستعادة أدائهم المعهود وتقديم مباراة طيبة والحصول على الثلاث نقاط، لا سيما بعد الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الفريق الساحلي في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، وللحفاظ على آمالهم في احتلال أحد مراكز المربع الذهبي، للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 42 نقطة، من 20 مباراة، حيث حقق الفوز 12 مرة، وتعادل في 6 وتلقي الخسارة في مواجهتين، فيما يحتل نادي سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 16، وهُزم في 3 مباريات.

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