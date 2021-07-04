تراند الفن: في متناول الجميع.. 7 علاجات منزلية لمرض الكبد الدهني

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً -

صحيفة المرصد: أفاد موقع ”أونلي ماي هيلث“ أن الدهون الزائدة في الكبد يمكن أن تسبب مشكلة صحية كبيرة ومنها مرض الكبد الدهني.

وأوضح الموقع أن هناك عدد من العلاجات المنزلية يمكن استخدامها كطريقة لتجنب الإصابة بأمراض الكبد الدهنية وهي: –

الكركم

أظهرت الأبحاث أن الكركم عنصر قوي في حمايتنا من إصابات الكبد وحماية أجسامنا من السموم الضارة، كما أنه مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يتناولون أدوية قوية مثل مرضى السكري أو الحالات الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بالكبد.

الصبار

عصير الصبار مفيد جدًا في الحفاظ على الرطوبة، ولإزالة وطرد جميع السموم التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للكبد. كما أنه يقلل بشكل كبير من الضغط على الكبد.

المكسرات

تلعب المكسرات دورًا مهمًا لأنها مفيدة للأمعاء، أظهرت بعض الدراسات أن تناول المكسرات بانتظام يساعد في تحسين مستويات إنزيمات الكبد. والجوز، على سبيل المثال، غني بالأحماض الأمينية والجلوتاثيون وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في تطهير الجسم من السموم،كما يحسن وظائف الكبد.

الثوم

الثوم مليء بالعوامل المضادة للبكتيريا والسيلينيوم، ينشط الثوم إنزيمات التخلص من السموم في الكبد ويطرد السموم بشكل طبيعي، وللحفاظ على صحة الكبد، ينصح بتناول فصين من الثوم في الليل يوميًا.

الليمون

يساعد الليمون على إزالة السموم بالكبد، كما كشفت دراسة نشرت في 2014 في مجلة علم الصيدلة السريرية وعلم وظائف الأعضاء، أن الليمون يساعد على تخفيف التهاب الكبد.

الحبوب الكاملة والفواكه

الحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان ومنتجات الألبان الطازجة والفواكه هي أفضل الطرق للتخلص من سموم الكبد، تعمل الحبوب الغذائية الليفية مثل دقيق الشوفان والأرز البني والدخن والشعير على تحسين مستويات السكر في الدم وتنظيم مستوى الدهون. ومنتجات الألبان مثل بروتين مصل اللبن تحمي الكبد من التلف.

عشبة التريفالا

تعمل عشبة التريفالا على تحسين عملية الهضم كما تساعد في تعزيز حركة الأمعاء، ويوصى بها بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكبد لأنها تقلل من الإجهاد السام على الكبد عن طريق تعزيز الهضم.