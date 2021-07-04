تراند الفن: وزيري الثقافة والآثار يشهدان حفل مئوية سيد درويش بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تشهد الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة و الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، الاحتفال بمئوية سيد درويش بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح المسرح، في الاحتفالية التي تنظمها دار الاوبرا المصرية.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بمظاهر احتفالية خارج المسرح وتشمل عروضا للموسيقى العسكرية، ومجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، قبل أن يتم إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش ويصاحبها إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح.

وعقب ذلك يتم افتتاح معرض الفنان خالد هنو بالبهو الرئيسي للمسرح، ثم عرض الفيلم الوثائقي 100 عام من الإبداع، عقب دخول المسرح، لتلقي وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم 21 شخصية من الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح.

ومن المقرر أن يتم تقديم أمسية فنية تضم باقة من الاعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز الذى تتزامن مئوية المسرح مع الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاده والتي تعاون خلالها مع كبار الملحنين منها شباكنا ستایره حرير، يهديك يرضيك، رمش عينه، ما أنحرمش العمر منك.

ويعد مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية أحد أهم المسارح في مصر، ومن أقدمها حيث تم وضع حجر أساسه عام 1918، وكان اسمه في البداية تياترو محمد علي، صُمم ليماثل مسارح فيينا، والمسارح الكلاسيكية الأوروبية، وافتتح عام 1921م، وتم إطلاق اسم سيد درويش عليه في عام 1962، وقد طورته الدولة ليصبح مسرحًا من أهم المسارح الموجودة في الشرق الأوسط، وأعيد افتتاحه عام 2004.

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