فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة الأردنية فتح تحقيقا في الحادث الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث الأعراض الجانبية في النطق لدى شاب تلقى جرعتين مختلفتين من لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد بعد أيام من حفل زفافه. وقال الشاب داوود العزام وفقاً “لسكاي نيوز” إنه بدأ يعاني من مشاكل كبيرة في النطق بعد أخذه جرعتين مختلفتين من لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد عن طريق الخطأ ما أدى إلى فقدان وظائف النطق السليم وأصبح لديه تلعثم في الكلام. نوع اللقاحين وقال شقيق المصاب إن داوود أعطي الجرعة الأولى من لقاح “سينوفارم الصيني” وعند موعد التطعيم الثاني أعطي لقاح “أسترازينيكا البريطاني” عن طريق الخطأ ومساء نفس اليوم ظهرت الأعراض عليه ما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور. وأكد العزام أنه سيقوم بتسجيل دعوى قضائية بحق لجنة التطعيم على خلفية الخطأ في إعطائه جرعة ثانية من لقاح كورونا بصنف مغاير للجرعة الأولى التي تلقاها في وقت سابق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد تلعثمه في الكلام وفقدان توازنه عند المشي.. الكشف عن نوع اللقاحين المختلفين الذي تلقاهما شاب أردني بالخطأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.