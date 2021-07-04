تراند الفن: الزمالك يهنئ الفرق الثلاثة المتأهلة للدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - حرصت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك علي تقديم التهنئة إلي الثلاثة فرق المتأهلة إلي الدوري الممتاز وهم الشرقية للدخان وفاركو وكوكاكولا.

وأصدرت اللجنة المكلفة بيان تهنئة قالت فيه ” تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وأعضاء اللجنة والإدارات التنفيذية بخالص التهنئة لإدارة أندية الشرقية للدخان وفاركو وكوكاكولا للتأهل للدوري الممتاز.

وتتمنى إدارة النادي كل التوفيق للوافدين الجدد في ظل العلاقات الطيبة التي تجمعها بكافة الأندية المصرية.

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