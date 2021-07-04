تراند الفن: هكذا علق الأمير خالد بن عبدالله على توظيف بعض التجار الأجانب وترك أبناء وبنات الوطن

صحيفة المرصد : علق الأمير خالد بن عبدالله بن فهد آل سعود على تغريدة للكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة استغرب فيها من التجار الذين يوظفون الأجانب ويتركون أبناء الوطن عاطلين.

وكان “بن جمعة” كتب تغريدة قال فيها : ” ألا يخجل أي تاجر من نفسه عندما يرى أبناء وبنات الوطن عاطلين وهم يوظفون غيرهم”.

فرد عليه الأمير خالد قائلاً : ” إذا أتقن شبابنا ” اللهجة اللبنانية ” فثق د. فهد أن بعض رجال الأعمال سيُسارعون في توظيفهم ، بل وفي مناصب قيادية ..”.