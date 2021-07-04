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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت المرصد 4 زيارة
صحيفة المرصد : علق الأمير خالد بن عبدالله بن فهد آل سعود على تغريدة للكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة استغرب فيها من التجار الذين يوظفون الأجانب ويتركون أبناء الوطن عاطلين.
وكان “بن جمعة” كتب تغريدة قال فيها : ” ألا يخجل أي تاجر من نفسه عندما يرى أبناء وبنات الوطن عاطلين وهم يوظفون غيرهم”.
فرد عليه الأمير خالد قائلاً : ” إذا أتقن شبابنا ” اللهجة اللبنانية ” فثق د. فهد أن بعض رجال الأعمال سيُسارعون في توظيفهم ، بل وفي مناصب قيادية ..”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هكذا علق الأمير خالد بن عبدالله على توظيف بعض التجار الأجانب وترك أبناء وبنات الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.