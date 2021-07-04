تراند الفن: محمد كيلاني يعلن عن أغنية جديدة قريبًا بعد غياب 10 سنوات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلن الفنان محمد كيلاني عن طرح أغنية جديدة قريبًا، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، وذلك بعد غيابه فترة طويلة عن الغناء، كما حرص على الترويج للأغنية، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.

وكتب كيلاني بحسابه الشخصي على “فيس بوك”، قائلًا: “بعد 10 سنين… 23-7 ميعاد الأغنية الجديدة إن شاء الله…استنيت كتير أوي عشان اعمل الأغنية دي، وصبرت كتير، وإن شاء الله ربنا هيعوض صبري ده أنا متأكد وواثق فى ربنا جدًا…متنسوش 23-7، يارب تعجبكم”.

وأخر أعمال محمد كيلاني الفنية، هو مسلسل “الأنسة فرح 3″، مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وتامر فرج، وأحمد مجدي، وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.

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