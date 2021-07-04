تراند الفن: ميسي يقود الأرجنتين لهزيمة الإكوادور بثلاثية والتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - نجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد الفوز على حساب منتخب الإكوادور، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وسجل دي باول هدف منتخب الأرجنتين الأول في الدقيقة 40 بعد تمريرة رائعة من ميسي، واحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد تمريرة أخرى من ليونيل ميسي أيضًا، واختتم قائد التانجو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 91 قبل نهاية المباراة.

ويواجه منتخب الأرجنتين، نظيره الكولومبي، في إطار منافسات دور النصف نهائي، بينما يلتقي منتخب البرازيل مع بيرو في النصف نهائي الآخر.

يذكر أن منتخب البرازيل هو بطل كوبا أمريكا في النسخة الماضية بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب بيرو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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