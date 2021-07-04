تراند الفن: ميسي يحصل على جائزة الأفضل في مباراة الأرجنتين والإكوادور

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - حصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على جائزة الأفضل في مباراة منتخب بلاده والإكوادور، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من كوبا أمريكا.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد الفوز على حساب منتخب الإكوادور، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وصنع ليونيل ميسي هدفي منتخب الأرجنتين الأول والثاني، وذلك قبل أن يحرز الهدف الثالث عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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