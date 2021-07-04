تراند الفن: انفصال محمد عطية عن خطيبته ميرنا الهلباوي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلنت الكاتبة والمذيعة ميرنا الهلباوي الانفصال عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية قصص إنستجرام.

وكتبت ميرنا الهلباوى: “single الحمد لله على كل شئ”، ومسحت كل صورهما سويا.

واحتفل الفنان محمد عطية، للمرة الثانية، في وقت سابق بخطوبته على الكاتبة ميرنا الهلباوي، بعد قصة حب استمرت لأشهر، وذلك بحضور عدد كبير من أصدقائه ونجوم الفن أبرزهم الفنان نادر حمدي، والشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وأعلن نجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية ارتباطه رسميًا بالمدونة والكاتبة ميرنا الهلباوي مالكة كافيه “OPA” الشهير، حيث فاجأ جمهوره بنشر مجموعة صور لهما معًا، والتي كانت إحداها وهو يحتضنها أثناء حضورهما حفل زفاف “شريف منير حسن” عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.



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